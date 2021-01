Bolsonaro faz ‘aceno ambiental’ para Biden

Com as relações com a China estremecidas depois de dois anos de ofensas, Jair Bolsonaro parece ter achado prudente baixar o tom com o presidente dos EUA, Joe Biden. Em carta enviada para o novo ocupante da Casa Branca, Bolsonaro se disse “pronto para continuar a parceira” entre os dois países visando “desenvolvimento sustentável e proteção ao meio ambiente”.

“Estamos prontos, ademais, a continuar nossa parceria em prol do desenvolvimento sustentável e da proteção do meio ambiente, em especial a Amazônia, com base em nosso Diálogo Ambiental, recém-inaugurado. Noto, a propósito, que o Brasil demonstrou seu compromisso com o Acordo de Paris coma a apresentação de suas novas nacionais”, disse Bolsonaro na carta.

A questão ambiental foi a razão do maior entreveiro entre o governo brasileiro e Biden durante a eleição norte-americana. O então candidato democrata prometeu sanções caso o Brasil não proteja o ecossistema. Segundo Biden, a ideia seria criar um fundo para financiar a proteção da floresta.

“(A comunidade internacional diria ao Brasil) aqui estão US$ 20 bilhões, pare de destruir a floresta. E se não parar, vai enfrentar consequências econômicas significativas”, afirmou Biden em debate com Donald Trump.