Bolsonaro faz acordo para acelerar PL que aumenta pontos na CNH

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira, 3, que chegou a um acordo com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para que o projeto do governo de “flexibilização” de alguns pontos do Código de Trânsito Brasileiro seja votado na próxima semana. Segundo o Broadcast Político, o presidente sabe que os deputados farão uma “lipoaspiração” no projeto, mas a ideia de Bolsonaro é manter dois pontos centrais da proposta: aumento da validade da habilitação de cinco para dez anos e ampliação de 20 para 40 pontos o limite para que um motorista tenha a carteira cassada.

“Vai fazer uma ‘lipoaspiração’ no projeto. Acho que será um bom projeto. Até me comprometi com ele, uma vez aprovado vou sancionar lá na mesa da Câmara”, disse Bolsonaro. Como você já leu aqui no BRP, o projeto de lei do governo é um aceno de Bolsonaro aos caminhoneiros que, segundo ele, “têm muita infração”. Até agora, a proposta vinha caminhando a passos lentos na Câmara.