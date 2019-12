Bolsonaro faz aposta na ‘Mega da Virada’ e escolhe número 13

Equipe BR Político

Até o presidente Jair Bolsonaro resolveu entrar na disputa pela Mega-Sena Especial de final de ano, a “Mega da Virada”. Segundo o Broadcast Político / Estadão, Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira, 26, que fez “dois joguinhos só”, mas não quis revelar o valor das apostas. Ele disse que iria apostar por sugestão de apoiadores que estavam presentes nesta quinta-feira, 26, no Palácio da Alvorada. Um dos números escolhidos pelo presidente foi o 13. Bolsonaro disse que o escolheu por sugestão de uma apoiadora, e que o número “não é do PT”.

O presidente disse também que o vencedor do jogo sairá da lotérica na qual apostou, localizado no bairro Cruzeiro, em Brasília. O prêmio previsto, atualmente, está na casa dos R$ 300 milhões. O sorteio acontecerá no dia 31 de dezembro.