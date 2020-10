Bolsonaro faz duas indicações para a diretoria da Anvisa

O Diário Oficial da União desta quarta-feira, 7, traz a indicação feita pelo presidente Jair Bolsonaro de dois nomes para a diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). As nomeações ainda precisam passar pelo Senado.

Meiruze Sousa Freitas foi indicada para exercer o cargo de diretora do órgão regulador na vaga decorrente do término do mandato de Renato Alencar Porto. Cristiane Rose Jourdan Gomes foi indicada para exercer o cargo de diretora pelo prazo remanescente do mandato de Antônio Barra Torres, que estava acumulando o posto com a presidência da agência.

A Anvisa tem uma diretoria colegiada composta por cinco membros e vinha atuando com três diretores com mandato interino de 180 dias, que terminou no último domingo, 4, o que deixou o órgão sem quórum para decisões colegiadas neste momento de enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, segundo o Broadcast Político.