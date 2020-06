Bolsonaro faz nova reunião ministerial com transmissão ao vivo

O presidente Jair Bolsonaro se reúne nesta terça-feira, 9, com a cúpula ministerial no Palácio da Alvorada para mais uma edição do Conselho de Governo. O evento, que costumava ser realizado a portas fechadas, está sendo transmitido ao vivo.

O governo chegou a anunciar que não realizaria mais reuniões ministeriais em razão da divulgação do vídeo do encontro realizado em 22 de abril que acabou virando alvo de inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF) para apurar supostas interferências políticas de Bolsonaro na Polícia Federal.

A pauta da reunião de hoje traz como tema principal as ações dos ministérios para o enfrentamento da crise do novo coronavírus. De acordo com a agenda do presidente, a previsão é de que o encontro se estenda até às 11h30.