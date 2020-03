Bolsonaro faz novo exame do coronavírus

Após receber resultado negativo para o coronavírus em primeiro teste realizado na semana passada, provocando alvoroço após a Fox News afirmar que dera positivo com base em depoimento do deputado Eduardo Bolsonaro, que depois negou a informação, o presidente Jair Bolsonaro fez nesta manhã um segundo teste com profissionais do Hospital das Forças Armadas (HFA), no Palácio da Alvorada. A expectativa é de que o resultado saia ainda hoje, segundo informou o ministro Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional. Ele também passou por novos exames hoje no departamento médico da Presidência no Palácio do Planalto. Também fizeram o teste o ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, pela primeira vez, e o ministro Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, pela segunda vez. Ambos deixaram o local usando máscaras cirúrgicas, informa o Broadcast Político.