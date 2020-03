Bolsonaro faz pronunciamento mais brando sobre combate à covid-19

Equipe BR Político

Em tom mais brando do que o adotado em pronunciamentos anteriores, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o governo está trabalhando para “salvar vidas sem deixar para trás os empregos”. Em um discurso de que durou sete minutos, o chefe do Executivo citou as principais ações do governo no combate ao novo coronavírus nas áreas da Saúde e Economia. Mas afirmou que “as medidas de combate não podem ser piores que a doença”.

Bolsonaro voltou a distorcer declaração do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Ghebreyesus, dando a entender que ele aprovava sua tese de flexibilizar o isolamento como medida para salvar empregos.

Na avaliação do presidente, o combate à covid-19 será o “maior desafio da geração”. Por isso, segundo Bolsonaro, é necessário que Congresso e governo façam um “pacto pela preservação da vida e dos empregos”.

Hidroxicloroquina

O presidente, que já defendeu o uso da hidroxicloroquina para o combate à covid-19, reconheceu que “ainda não existe vacina” contra o novo coronavírus “ou remédio com eficiência cientificamente comprovada”.