Bolsonaro faz segredo de encontro com Toffoli, Mendes e Moraes

Equipe BR Político

Jair Bolsonaro esteve na tarde desta quarta-feira, 16, com três ministros do Supremo Tribunal Federal: Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. O assunto específico será mantido em sigilo, de acordo com o porta-voz da Presidência, Otávio do Rêgo Barros. “É uma decisão pessoal do presidente comentar ou não comentar determinadas audiências”, justificou. Para jornalistas, Mendes disse que a conversa foi um “apanhado” de coisas e não confirmou se o julgamento que pode mudar o entendimento jurídico do País sobre a prisão após condenação em segunda instância.