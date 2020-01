Bolsonaro faz vasectomia pela 2º vez

Equipe BR Político

Na noite de quinta-feira, 30, o presidente Jair Bolsonaro se submeteu, pela segunda vez, a uma vasectomia, procedimento médico de esterilização para homens que não desejam mais ter filhos. A cirurgia foi feita no Hospital das Forças Armadas (HFA). O Palácio do Planalto não emitiu nota oficial sobre o procedimento.

Em 2018, durante campanha presidencial, Bolsonaro postou um vídeo no qual aparecia ao lado da filha, Laura, hoje com dez anos, e relatou, em tom de emoção, que desfez uma vasectomia para que a mulher, Michelle de Paula, pudesse engravidar. A declaração do então candidato foi feita no momento em que estava crescendo na internet uma campanha intitulada ‘Mulheres Unidas contra Bolsonaro’, que, na época teve o apoio de dois milhões de participantes, informou o Broadcast Político.