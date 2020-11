Bolsonaro: ‘Forças Armadas devem se manter ‘sob a autoridade suprema do Presidente’

Após o comandante do Exército, General Edson Leal Pujol, deixar claro que as Forças Armadas não têm interesse em participar da política, Jair Bolsonaro entrou na conversa. E apesar de tentar mostrar uma unidade de pensamento com o militar, o “final” da emenda acabou deixando um tom esquisito para todo o soneto. “[As Forças Armadas] devem, por isso, se manter apartidárias, ‘baseadas na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República'”, afirmou, tentando deixar claro que, quem manda é ele.

“A afirmação do General Edson Leal Pujol (escolhido por mim para Comandante do Exército), que ‘militares não querem fazer parte da política’, vem exatamente ao encontro do que penso sobre o papel das Forças Armadas no cenário nacional”, afirmou o presidente da República.