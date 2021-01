Jair Bolsonaro ganhou seu próprio “pixuleco”, os bonecos infláveis usados para protestar contra políticos e que se popularizaram em atos contra o PT. Em frente à sede da Anvisa, em Brasília, um grupo de 15 pessoas do movimento Povo Sem Medo, ligado ao MTST, inflou o boneco gigante, que mostra o atual presidente da República com sangue nas mãos. A Anvisa decide neste momento sobre o uso emergencial de duas vacinas, a CoronaVac e a de Oxford. A expectativa é que a reunião dure até as 15h.