Bolsonaro: ‘Gostaria de ter participação nas eleições municipais’

Contrariando o que dizia antes do início da campanha eleitoral, de que não iria interferir no pleito deste ano, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira, 28, que gostaria de ter mais participação nas eleições municipais. Segundo o presidente, que já apadrinhou nomes em algumas capitais, ele vai começar a atuar “discretamente” em outras campanhas.

O comentário do presidente foi feito a apoiadores, enquanto ele comentava o apoio ao candidato do PRTB à prefeitura de Belo Horizonte, Bruno Engler, que aparece, segundo pesquisa Datafolha divulgada na última quinta, 22, na quarta colocação, com apenas 3%, mas tecnicamente empatado no bloco dos outros 13 postulantes, além dele, na disputa pela segunda posição.

“Como está o Bruno em BH, está crescendo?”, perguntou o presidente a apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, antes de receber o convite para ir à capital mineira. “Eu tenho que ir para lá por meios próprios e não tenho como arranjar segurança para mim. É muito caro, não tenho condições. Gostaria de ter participação nas eleições municipais… Eu vou aos municípios, BH me interessa, gosto muito do Bruno Engler, pode fazer um bom trabalho caso chegue à prefeitura e, discretamente, vou começar a atuar”, disse.

O presidente, no entanto, voltou a negar gravações de vídeos. “Terminando as eleições (eu gravo). Não quero dor de cabeça com política. Você me desculpa, mas não vou gravar”, concluiu.