Bolsonaro: ‘Gostaria que todos voltassem a trabalhar’

“Gostaria que todos voltassem a trabalhar, mas quem decide isso não sou eu, são governadores e prefeitos”, disse o presidente Jair Bolsonaro, nesta sexta-feira, 1, data em que se comemora o Dia do Trabalhador. E completou: “Então, um bom dia a todos. O Brasil é um País maravilhoso, eu tenho certeza, com Deus acima de tudo, que brevemente voltaremos à normalidade”, disse, em mais uma declaração contra o isolamento social.

A declaração foi dada durante uma transmissão ao vivo da deputada federal Bia Kicis (PSL-DF), que entrou no Palácio da Alvorada nesta manhã com cerca de 20 pessoas. Segundo ela, são agricultores que foram agradecer Bolsonaro por “todo esforço” em favor do agronegócio, informou o Broadcast Político.