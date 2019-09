Bolsonaro grava pronunciamento sobre Amazônia

Equipe BR Político

Para tentar acalmar a tensão em relação às queimadas na Amazônia, o presidente Jair Bolsonaro deve assinar na tarde desta sexta-feira, 23, decreto de Garantia da Lei e Ordem (GLO) que permitirá o emprego das Forças Armadas para ajudar Estados da região em ações ambientais. Além disso, o presidente grava ainda esta tarde um pronunciamento para ir ao ar em cadeia obrigatória de rádio e TV, às 20 horas, quando anuncia medidas para combate incêndios florestais. A previsão é que Bolsonaro assine a autorização para o emprego de tropas do Exército em reunião que ocorre no Palácio do Planalto nesta tarde. A intenção é mostrar que o governo não está parado. A avaliação no Palácio do Planalto é de que existe uma campanha internacional orquestrada para atingir a imagem do País, de acordo com o Broadcast Político.

