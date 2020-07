Bolsonaro, Guedes e Doria na mesma página no saneamento

O veto de Jair Bolsonaro ao artigo 16 do marco do saneamento mostra que o presidente segue ouvindo o Ministério da Economia em questões com potencial de controvérsia com o Congresso e governadores, o que demonstra resiliência de Paulo Guedes mesmo diante das múltiplas crises deflagradas desde o começo da pandemia.

A orientação para o veto, que contraria pedido expresso em contrário feito por 16 Estados, partiu do Ministério da Economia, que avaliou que a possibilidade de prorrogação por longos 30 anos dos contratos em vigor das empresas de saneamento estaduais ou municipais atrasaria demais a transição para o novo modelo previsto na nova lei.

A decisão agradou um dos adversários mais destacados de Bolsonaro, o governador de São Paulo, João Doria Jr., que não havia feito parte do abaixo-assinado de Estados pedindo o não veto ao dispositivo. Para o tucano paulista, existe a possibilidade de que contratos sejam refeitos em condições mais vantajosas e uma companhia como a Sabesp pode e vai se valorizar com as novas regras.