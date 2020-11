Bolsonaro ignora Crivella e lava as mãos sobre eleição: ‘Votem em quem quiserem’

Jair Bolsonaro tentou lavar as mãos do resultado das eleições municipais deste ano. Em sua transmissão ao vivo nas rede sociais, o presidente disse que não irá entrar nas disputas pelo segundo turno. O presidente citou o exemplo da disputa em São Paulo, entre Guilherme Boulos (PSOL) e Bruno Covas (PSDB). “Estou fora dessa”, disse.

Apesar disso, Bolsonaro já gravou pedidos de apoio para alguns candidatos. Como mostra O Globo, o presidente atendeu pedidos de aliados e declarou apoio em vídeo para Tião Bocalom (PP), candidato em Rio Branco (AC), Roberto Naves (PP), que disputa a prefeitura de Anapólis (GO), e Capitão Nelson (Avante), que está no segundo turno em São Gonçalo (RJ). Em comum, os três venceram no primeiro turno.

Já Marcelo Crivella (Republicanos) foi ignorado pelo presidente. O atual prefeito do Rio estaria longe de Eduardo Paes na capital fluminense. “Votem em quem quiserem”, disse Bolsonaro.