Bolsonaro ignora distanciamento social, de novo

Jair Bolsonaro, como já é tradição, caiu nos braços de sua militância em viagem ao município de Missão Velha, no Ceará. E ignorou toda e qualquer regra de distanciamento social. Em vídeo compartilhado nas redes sociais do presidente, é possível ver Bolsonaro no que ele chamou de uma “parada não prevista”. O atual ocupante do Palácio do Planalto, eternamente em clima de campanha política, provoca aglomerações, abraça pessoas e, como tipicamente é feito durante disputas eleitorais, para em um estabelecimento comercial para tomar um refrigerante e jogar sinuca.

O presidente visitou nesta quinta-feira, 17, o Nordeste. O motivo da visita foi para participar da inauguração de usina fotovoltaica em Coremas (PB). Bolsonaro repetiu o gesto de saudar apoiadores tanto na cidade paraibana quanto em Juazeiro do Norte (CE), por onde também passou em sua viagem.