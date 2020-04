Bolsonaro ignora Moro e reclama da OMS

Toda a crise gerada pela decisão de demitir o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, foi ignorada por Jair Bolsonaro em sua transmissão nas redes sociais desta quinta-feira. O presidente da República preferiu focar em explicações sobre a demora para o pagamento do auxílio para autônomos e em nas críticas que recebe por sua postura diante do coronavírus. “Eu estou respondendo a processo dentro e fora do Brasil e sendo acusado de genocídio por ter defendido uma tese diferente da OMS. O pessoal fala tanto em seguir a OMS, né? O diretor-presidente da OMS é médico? Não é médico”, afirmou Bolsonaro.