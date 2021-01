Bolsonaro ignora pergunta sobre demissão de presidente do BB

O presidente Jair Bolsonaro ignorou, nesta quinta-feira, 14, a pergunta de um apoiador sobre se seria verdade que o presidente do Banco do Brasil, André Brandão, será demitido. Em conversa rápida na saída do Palácio da Alvorada, Bolsonaro disse estar com pressa.

Segundo apurou o Estadão/Broadcast, Bolsonaro decidiu demitir Brandão pelo desgaste provocado com o anúncio de fechamento de 112 agências, com desligamento de 5 mil funcionários do banco. O ministro da Economia, Paulo Guedes, entretanto, ainda tenta demovê-lo da ideia.