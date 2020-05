Bolsonaro indica deputado do PP como vice-líder do governo na Câmara

O presidente Jair Bolsonaro indicou o deputado Evair Vieira de Melo (PP-ES) para exercer a função de vice-líder do governo na Câmara. A indicação é mais um movimento de Bolsonaro em prol do Centrão. A nomeação está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, que ainda traz a dispensa de Herculano Passos, do MDB de São Paulo, da mesma função.

Como você leu no BRP, o DOU de hoje também traz a nomeação do advogado pernambucano Tiago Pontes Queiroz como secretário nacional de Mobilidade do Ministério do Desenvolvimento Regional. Queiroz é ligado a caciques do Progressistas (PP), como o senador Ciro Nogueira (PI), presidente da sigla, e Arthur Lira (AL), líder na Câmara, e já ocupou outros cargos na máquina pública. O nome também agrada o Republicanos.

Ontem, o governo também passou o controle do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) para Fernando Marcondes de Araújo Leão. A autarquia sempre foi controlada pelo MDB, mas o presidente permitiu que a indicação fosse feita por Lira, líder do Progressistas na Câmara e réu em processo por corrupção passiva, informou o Broadcast Político.