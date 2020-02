Bolsonaro indica evangélicos para diretoria da Ancine

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro indicou dois nomes ligados à igreja evangélica para cargos de diretoria da Agência Nacional do Cinema (Ancine). O órgão fica sob a responsabilidade da Secretaria Escpecial de Cultura.

O primeiro deles é Edilásio Santana Barra Júnior, jornalista, apresentador de TV, empresário de eventos e pastor evangélico. Ele já estava na Ancine, como superintendente de Desenvolvimento Econômico da agência. O outro nome é Veronica Brendler. Também jornalista e produtora cultural, ela é cineasta e idealizadora do Festival Internacional de Cinema Cristão (FICC).

As indicações constam de mensagens publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 21. Para assumir os novos cargos, os indicados devem passar por sabatina no Senado e precisam ter seus nomes aprovados por comissão e pelo plenário da Casa.