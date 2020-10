Bolsonaro indica novos nomes para ANP e Anvisa

O presidente Jair Bolsonaro enviou ao Senado mais dois nomes para ocupar as diretorias da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). As indicações foram publicadas em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) de segunda-feira, 20. Ontem, a Casa Legislativa deu início a uma série de análises de nomes para agências reguladoras.

Para a ANP, foi indicada Tabita Yaling Cheng Loureiro, na vaga decorrente do término do mandato de Felipe Kury em 21 de dezembro deste ano. Para a Anvisa, o nome encaminhado foi o de Roberto Ferreira Dias, na vaga que será aberta com o término do mandato de Alessandra Bastos Soares no próximo dia 19 de dezembro.