Bolsonaro indica olavistas para Conselho Nacional de Educação

O presidente Jair Bolsonaro acatou grande parte da lista de nomes para o Conselho Nacional de Educação (CNE) deixada por Abraham Weintraub e indicou 10 nomes ligados a Olavo de Carvalho ao conselho nesta sexta-feira, 10. O presidente vem prometendo anunciar a escolha de um novo ministro da Educação nesta semana, enquanto a Pasta permanece há 20 dias sem titular e o movimento é visto como forma de acalmar os ânimos de olavistas no ministério enquanto Bolsonaro avalia nomes menos polêmicos para chefiar o MEC.

As indicações de hoje alteram quase metade do conselho, que tem 24 integrantes com mandatos de quatros anos e deixam de fora pessoas ligadas às redes estadual e municipal. Dentro do órgão, geraram clima de desolação e revolta pela retirada de representantes dos secretários municipais e estaduais de educação. Entre os atuais conselheiros estão Mozart Neves, ex-diretor do Instituto Ayrton Senna, e Maria Helena Guimarães de Castro, ex-secretária executiva do MEC no governo Fernando Henrique Cardoso e Michel Temer.

Uma nota conjunta do Conselho de Secretários Estaduais de Educação (Consed) e da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) criticou a decisão. “O CNE é um órgão de Estado e não de um governo”, diz o texto que repudia “os critérios usados pelo governo para nova composição do CNE” e afirma que foram ignorados os responsáveis pela gestão das 27 redes estaduais e 5568 municipais de ensino.

Entre os indicados por Bolsonaro, estão nomes que nunca trabalharam com educação pública e defensores do método fônico de alfabetização, criticado por especialistas da área. Parte dos nomes foi indicada pelo atual secretário de Alfabetização do MEC, Carlos Nadalim, ligado a Olavo de Carvalho.