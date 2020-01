Bolsonaro indica que vai sancionar fundo eleitoral de R$ 2 bi

Equipe BR Político

Com o intuito de não cometer crime de responsabilidade e criar a possibilidade de sofrer processo de impeachment, o presidente Jair Bolsonaro indicou nesta quinta-feira, 2, que deve sancionar o fundo de R$ 2 bilhões para custear campanhas eleitorais de 2020. Os sinais anteriores enviados pelo Planalto, de que o presidente vetaria o valor, causaram a ira do Congresso.

“O fundo eleitoral é uma lei. O que o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) fez? Oficiou a receita no valor, o montante, de 2 bilhões de reais. Então veto ou sanção é uma obediência à lei. Se você for ler o artigo 85 da Constituição, se eu não respeitar a lei, eu estou em curso do crime de responsabilidade”, disse o presidente ao deixar o frente ao Palácio da Alvorada.

Bolsonaro disse ainda que tem de “preparar a opinião pública” para não ser “massacrado” sobre a sua decisão. No final de dezembro o presidente declarou que buscava uma “brecha” para vetar o fundo que proposto por ele mesmo ao Congresso, informou o Broadcast Político.