Bolsonaro indica senador Marcos Rogério para vice-líder no Congresso

O presidente Jair Bolsonaro encaminhou mensagem ao Congresso solicitando a indicação do senador Marcos Rogério (DEM-RO) para a função de vice-líder do governo no Congresso. O Democratas, contudo, não faz parte da base do governo. O despacho está publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 3.

O posto está vago desde 18 de agosto, quando o deputado Ricardo Barros (PP-PR) saiu para assumir a liderança do governo na Câmara.

Atualmente, no Senado, Marcos Rogério preside a Comissão de Infraestrutura, responsável por dar aval para as indicações do governo em agências reguladoras. Ele também já atuou como primeiro vice-líder do DEM na Casa.