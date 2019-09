Bolsonaro insiste em briga com Kim

Equipe BR Político

A batalha que começou pela manhã entre o presidente Jair Bolsonaro e o deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP) teve novo capítulo nesta noite de quinta, 29, quando o inquilino do Palácio do Planalto pediu em live que as pessoas procurassem saber e questionassem o parlamentar que apresentou destaque pela derrubada de um veto presidencial. Bolsonaro quis barrar o parágrafo 3° da lei 13.834/2019, que instaura pena maior para quem propagar fake news, mas o destaque de Kataguiri saiu vitorioso com 326 deputados e 48 senadores votando pela derrubada do veto. Resultado: o parlamentar virou alvo de apoiadores do presidente. Como o BRP mostrou mais cedo, Bolsonaro, quando era deputado, não se opôs à lei que pune a divulgação de fake news.

“Procura saber quem foi o deputado que pediu destaque e fez com que a liberdade de imprensa não fizesse valer. Porque a imprensa vive errando. (…) Você vai cair para trás, tá. Quero que você conheça e divulgue o nome e questione ele”, afirmou Bolsonaro na transmissão.