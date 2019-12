Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro insiste em tentar explicar a razão e não ter vetado o juiz de garantia no pacote anticrime. Questionado em suas redes sociais, ele compartilhou uma lista e afirmou que boa parte dos que o criticam “não sabem” o que é o juiz de garantia. Dentre os pontos do texto compartilhado por Bolsonaro, afirma-se que é “melhor que o STF decida” do que entrar em uma disputa com o Congresso.