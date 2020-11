Bolsonaro intensifica campanha por candidata de Recife

O receio de ver João Campos (PSB) e Marília Arraes (PT) no segundo turno em Recife fez Jair Bolsonaro se movimentar. Nessa segunda, o presidente intensificou a campanha para tentar emplacar Delegada Patrícia (Podemos) à prefeitura de Recife. O presidente fez uma “live” nessa segunda-feira, 9, com a candidata. E ambos frisaram o “perigo” de ter dois candidatos de “esquerda” na disputa.

“Não vote nesses partidos. Temos que varrer o comunismo e o socialismo do Brasil”, disse Bolsonaro. “Queria mandar um recado para quem está assistido à gente, da questão do perigo que corremos no Recife se as pessoas não fizerem a opção correta nessa eleição. De colocar dois primos da esquerda no segundo turno. Essas famílias não vão manter nosso povo de joelhos”, disse a candidata.

Claro que Bolsonaro aproveitou para tentar vender suas políticas suas. Fez a candidata falar dos colégios “cívico-militares”, a questionou sobre a vacinação obrigatória e a abertura de escolas e defendeu que não fez acordões para montagem de sua equipe ministerial, mesmo nos últimos tempos tendo distribuído cargos para o Centrão.