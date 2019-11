Bolsonaro irá ao Uruguai caso Lacalle seja o vencedor

Equipe BR Político

Jair Bolsonaro avisou que irá à posse do novo presidente do Uruguai. Ao menos se o vencedor for o candidato de direita, Lacalle Pou. “Não está confirmada ainda [a vitória]. Acho que dificilmente reverte. Se já estivesse declarado vitorioso, estava acertado um telefonema nosso para lá, bem como a confirmação da nossa ida na posse”, disse Bolsonaro. Ao menos isto não quer dizer que ele vá comprar briga com o candidato governista, Daniel Martinez, de modo semelhante ao que fez o vencedor do pleito argentino, Alberto Fernández. “Eu converso com ele. E ele não se manifestou como o da Argentina falou”, disse. Fernández fez críticas ao governo Bolsonaro e elogiou o ex-presidente Lula, além de pedir a liberdade do petista.