Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro deverá estar na conferência internacional de investidores conhecida como “Davos do deserto”, a Iniciativa para Investimentos Futuros, que acontecerá em Riad nos dias 29 a 31 de outubro. A conferência sofreu um boicote no ano passado devido ao assassinato do jornalista Jamal Khashoggi dentro do consulado da Arábia Saudita na Turquia, como mostra reportagem da Folha.