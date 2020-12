Bolsonaro ironiza Coronavac: ‘Parece que está lá embaixo’

Em live de Natal, transmitida ao vivo na noite de quinta-feira, 24, o presidente Jair Bolsonaro tratou com ironia o anúncio feito pelo governo de São Paulo sobre o adiamento da divulgação dos dados de eficácia da vacina Coronavac, produzida pelo laboratório Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. Segundo Bolsonaro, a eficácia do imunizante “parece que está lá embaixo”.

Na última quarta, o governo paulista afirmou que a vacina tem eficácia superior a 50%, porcentual mínimo exigido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para registro. Ontem, o governo da Turquia afirmou que o imunizante tem eficácia de 91%.

“Só por curiosidade, a eficácia daquela vacina lá em São Paulo parece que está lá embaixo. Não vou divulgar porcentual aqui porque, se eu errar em 0,0001%, eu vou apanhar da mídia”, afirmou o presidente. A Coronavac é alvo de disputa entre Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Doria (PSDB).

“Mas o percentual parece que está lá embaixo, levando-se em conta a outra (vacina, provavelmente se referindo à Pfizer)”, disse o presidente.