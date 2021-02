Bolsonaro ironiza Covas e Doria

Todo pimpão após a vitória de seu aliado na disputa pelo comando da Câmara, o presidente Jair Bolsonaro ironizou, em conversa com apoiadores, nesta terça-feira, 2, ações do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), e do prefeito da Capital Bruno Covas (PSDB).

Na saída do Palácio da Alvorada, o chefe do Executivo pediu à claque comentários sobre a final da Copa Libertadores da América, ocorrida no último sábado, 30, no Maracanã. Na ocasião, Covas, que estava de licença para tratamento médico, foi criticado por estar presente no estádio.

“Eles vão no Maracanã, vão para Miami e vocês ficam em casa”, disse Bolsonaro, que levou os apoiadores ao riso.

Em outro momento, o presidente perguntou: “E como é que tá lá com o calcinha apertada?”, em referência a Doria. Bolsonaro ri e ouve de uma apoiadora que o governador está “só ferrando o povo”.

Eleição no Congresso

Sobre a eleição de Rodrigo Pacheco (DEM-MG) e Arthur Lira (PP-AL) como novos presidentes do Senado e da Câmara, respectivamente, Bolsonaro disse que os parlamentares “escolheram bons candidatos”. A dupla teve o apoio do chefe do Executivo.