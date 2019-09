Bolsonaro ironiza: ‘Maia vai dar R$ 2 bi do fundo partidário para combater o incêndio?

Equipe BR Político

Logo depois de dar um encaminhamento prático à questão dos incêndios na Amazônia, o passo seguinte do presidente Jair Bolsonaro foi criar uma nova faísca de polêmica sobre o assunto ao repercutir a criação de uma comissão externa da Câmara para avaliar as queimadas. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), é o alvo desta sexta-feira, 23. “É verdade que Maia vai dar R$ 2 bilhões do fundo partidário para combater o incêndio?”, ironizou Bolsonaro há pouco. O presidente afirmou que viu “notinha da imprensa” sobre a possível doação, de acordo com o Broadcast Político.

