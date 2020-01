Bolsonaro irrita governo do Piauí

Equipe BR Político

Duas declarações recentes do presidente Jair Bolsonaro irritaram bastante o governador o Piauí, Wellington Dias (PT). Ambas, durante transmissão ao vivo pelas redes sociais, na última quinta-feira, 16. O presidente afirmou que o Estado é “o mais pobre do Brasil” e disse que o secretário de Meio Ambiente estaria negando uma suposta permissão para exploração mineral de vanádio.

“Hoje teve um grande empresário australiano conversando comigo, ele é da área da mineração. Ele está querendo explorar vanádio no Piauí. O Piauí é o Estado mais pobre do Brasil. O penúltimo é o Maranhão, acho que o Piauí é o mais pobre, sim. Ele está há três anos lutando por uma licença ambiental no Estado, e não consegue”, disse Bolsonaro. No entanto, de acordo com dados do IBGE de 2019, há pelo menos oito Estados em que a proporção de pessoas em situação de pobreza é maior do que no Piauí.

Sobre a exploração de vanádio, a afirmação seguiu: “O governador lá, é o governador que indica o secretário de Meio Ambiente, né. Agora, é uma visão tacanha. O método que ele fala de explorar o vanádio não tem qualquer agressão ao meio ambiente, mas, o secretário de Meio Ambiente do governador não concede essa licença ambiental. E ele está a ponto de desistir desse empreendimento aqui. Porque afinal de contas, esse Estado que tá governado por petistas, né, quanto mais desinformado for o povo, quanto menor for o poder aquisitivo, quanto menos instrução tiver, mais fácil é do cara se perpetuar no poder. Vai comprar o voto com alguns projetos assistencialistas, né? Infelizmente essa é uma grande verdade”, disse o presidente.

A secretaria de Meio Ambiente contestou a informação. Em nota, a pasta negou que qualquer empresa australiana tenha feito pedido para explorar o mineral no Estado. “A Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recursos Hídricos do Piauí informa que NUNCA recebeu solicitação de licenciamento para exploração de vanádio como foi mencionado em rede social pelo presidente Jair Bolsonaro”, diz o texto.