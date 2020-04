Bolsonaro já bate-cabeça com novo advogado-geral da União

José Levi mal chegou ao cargo de novo advogado-geral da União e já vê Jair Bolsonaro bater cabeça. Enquanto a AGU avisou que não recorrerá da decisão de Alexandre de Moraes, o presidente avisa que ainda quer Alexandre Ramagem no comando da Polícia Federal. “Quem manda sou eu”, disse para apoiadores na frente do Palácio da Alvorada. “Eu quero o Ramagem lá. É uma ingerência, né? Mas vamos fazer tudo para o Ramagem. Se não for, vai chegar a hora dele e eu vou botar outra pessoa”, afirmou.

Mais cedo, Bolsonaro também reforçou que não aceitará sem luta a determinação do Supremo Tribunal Federal. Durante posse de André Mendonça no Ministério da Justiça, o presidente disse que Ramagem na PF é “um sonho que em breve se concretizará”. Questionado, Levi avisou que “já foi dito” que a AGU não irá recorrer.