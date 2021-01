Bolsonaro já está em redes sociais alternativas

Diante das restrições impostas por diversas redes sociais a Donald Trump, Jair Bolsonaro parece ter ficado preocupado. O presidente brasileiro, bastante ativo na internet desde antes de sua campanha vitoriosa em 2018, criou e está divulgando seus canais no Telegram e no Parler, duas plataformas alternativas e com “menos restrições”. Ambos os canais estão sendo apontados por influenciadores de extrema-direta como uma “escapatória” das grandes empresas de tecnologias e suas regras que levaram Trump a ser banido do Twitter.

-* Inscreva-se em meu canal oficial no telegram*: https://t.co/O8KTejUGuL — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 12, 2021

Outros membros da família, como o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), também já estão na plataforma. Não é a primeira vez que o clã e sua militância tentam “migrar” de rede social. No início de 2019, a moda era ir para o “Gab”, que recebeu todo tipo de apoiador de Bolsonaro. Como falar apenas para quem já é “convertido” não dá voto, a plataforma acabou esquecida e os bolsonaristas continuaram no trio formado por Facebook, Twitter e Instagram.