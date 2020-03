No discurso que fez hoje em Roraima, Jair Bolsonaro fez uma referência à pessoas que, supostamente, eram próximas a ele e o traíram.

“Pessoal, não é fácil. Já levei facada no pescoço dentro do meu gabinete. Por pessoas que não pensam no Brasil. Pensam neles apenas. Essa é uma grande realidade”, afirmou, sem citar nomes.