Equipe BR Político

Jair Bolsonaro não dá sinais de que planeja retroceder na guerra que virou o PSL. Nesta segunda-feira, 14, o presidente da República teve uma reunião com a advogada Karina Kufa, apontada pelos partidários de Luciano Bivar como uma das pivôs da cisão da sigla, e com Admar Gonzaga, ex-ministro do TSE com quem Bolsonaro procura aconselhamento sobre como tirar sua trupe do PSL.