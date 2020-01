Bolsonaro: ‘Jornalistas são raça em extinção’

Gustavo Zucchi

Jair Bolsonaro chegou no primeiro “dia útil” de 2020 mantendo uma prática recorrente de 2019: atacar a imprensa. Em sua “paradinha” na porta do Palácio da Alvorada, o presidente disse que os jornalistas são “uma raça em extinção” e que “cancelou todos os jornais do Palácio do Planalto”. “Quem não lê jornal não está informado. E quem lê está desinformado. Tem de mudar isso. Vocês são uma espécie em extinção. Eu acho que vou botar os jornalistas do Brasil vinculados ao Ibama”, disse.

“É importante a informação, não a desinformação ou o fake news. Por exemplo, eu cancelei todos os jornais do Palácio do Planalto. Todos, todos, não recebo mais papel de jornal ou revista. Quem quiser que vai comprar”, afirmou.