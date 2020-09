Bolsonaro justifica nova nota de R$ 200 com falta de papel-moeda

O presidente Jair Bolsonaro defendeu a criação da nota de R$ 200. Em sua transmissão nas redes sociais desta quinta-feira, 17, ele justificou a decisão de criar a nova cédula com uma “falta” de papel-moeda que atingia o Brasil. Em especial por causa dos saques dos benefícios durante a pandemia.

“Acabou esse problema. Ouvi muita gente falando pelos cotovelos, dizendo que a intenção do governo era colaborar com a corrupção, que cabia mais dinheiro na cueca. Essa nota estava pronta a mais de um ano”, disse.”A gente estava com problema de papel. Fiquei feliz que nada vazou no tocante a isso. Agora a Casa da Moeda está imprimindo nota de 200 e resolveu isso”, completou.