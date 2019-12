Bolsonaro lamenta ‘morte de inocentes’ em Paraisópolis

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro lamentou nesta segunda-feira, 29, a morte de nove pessoas pisoteadas durante tumulto após ação da PM em um baile funk na comunidade de Paraisópolis, zona sul de São Paulo, na madrugada de domingo, 1º. “Lamento a morte de inocentes”, disse Bolsonaro em frente ao Palácio da Alvorada.

Ontem, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), também lamentou a tragédia. “Lamento profundamente as mortes ocorridas no baile funk em Paraisópolis nesta noite”, escreveu Doria no Twitter.

A polícia e moradores da região apresentam versões distintas sobre as mortes. Na noite de domingo, um protesto contra a PM tomou as ruas de Paraisópolis. “Determinei ao Secretário de Segurança Pública, General Campos, apuração rigorosa dos fatos para esclarecer quais foram as circunstâncias e responsabilidades deste triste episódio”, completou Doria.