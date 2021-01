Bolsonaro lava as mãos sobre ajuda em caso de lockdowns

Jair Bolsonaro voltou a insistir na sua cruzada contra o distanciamento social, medica mais eficiente no controle da pandemia. Primeiro, reforçou a narrativa de que o Supremo Tribunal Federal o impediu de agir, algo já desmentido pela Corte. Lembrou que tentou liberar cabeleireiros, barbeiros e academias, fazendo uma ginástica mental para justificar isso como algum tipo de prevenção contra a covid-19. Depois reclamou de possíveis novos fechamentos do comércio, como acontece em Belo Horizonte. E disse para os Estados não “irem atrás do governo federal” se a economia cair. Claro, defendeu também o uso de medicamentos sem eficácia contra a doença.