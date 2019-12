Gustavo Zucchi

Ao ser questionado por um seguidor sobre o alto preço do combustível no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro “lavou as mãos”. Respondendo nas redes sociais, o atual ocupante do Palácio do Planalto culpou dos impostos ao lucro dos donos de postos de combustível. “Nas refinarias o preço dos combustíveis é menos da metade do preço dos postos”, disse. “Impostos, monopólios na distribuição e margem de lucro (donos de postos), ditam o preço final”, completou.