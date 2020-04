Bolsonaro lembra que apoiou Moro na Vaza Jato

Jair Bolsonaro usou suas redes sociais para citar que quando Sérgio Moro foi alvo da divulgação de mensagens na chamada Vaza Jato, ele o apoiou. Na postagem, o presidente publicou uma foto abraçando Moro durante a solenidade da comemoração da Independência do Brasil, no Sete de Setembro.

“A vaza jato começou em junho de 2019. Foram vazamentos sistemáticos de conversas de Sérgio Moro com membros do MPF. Buscavam anular processos e acabar com a reputação do ex-juiz. Em julho, PT e PDT pediram a prisão dele. Em setembro, cobravam o STF. Bolsonaro no desfile do dia 7 fez isso”, diz a postagem, mostrando a imagem do presidente abraçando Moro.