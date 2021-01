Bolsonaro licencia ministros para reforçar votos em Lira

Às vésperas da eleição para a Mesa Diretora da Câmara, o presidente Jair Bolsonaro exonerou dois de seus ministros, Onyx Lorenzoni, da Cidadania, e Tereza Cristina, da Agricultura, que têm mandatos de deputado federal pelo DEM, para que possam reforçar a votação em Arhur Lira (PP-AL), candidato apoiado pelo Planalto. O licenciamento dos auxiliares está publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 29.

A eleição será realizada na segunda-feira, 1º. A expectativa era de que o ministro Fábio Faria, das Comunicações, também retornasse ao Parlamento com o mesmo objetivo, mas até agora a exoneração dele não foi formalizada. Faria é deputado federal pelo PSD do Rio Grande do Norte.

Depois da eleição, os ministros de Bolsonaro devem retomar o comando das pastas.