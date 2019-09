Bolsonaro longe da Expointer

Vera Magalhães

A cena do então candidato Jair Bolsonaro sendo recebido aos gritos de “Mito! Mito!” marcaram a edição de 2018 da Expointer, uma maiores feiras de negócios agropecuários do Brasil. As imagens da acolhida fervorosa foram usadas nas redes sociais do candidato a presidente.

Na Expointer, que é uma feira agropecuária de destaque nacional e internacional, realizada na cidade de Esteio, no Rio Grande do Sul. É considerada a maior feira de exposição de animais da América Latina. pic.twitter.com/qx7rzXA9Dg — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 29, 2018

Mas em seu primeiro ano de presidente, Bolsonaro não irá à feira no Rio Grande do Sul. Apoiadores do presidente dizem que ele chegou a ficar em dúvida quanto a comparecer, mas a crise ambiental e as ameaças de sanções ao agronegócio advindas dela o levaram a desistir. A ministra Tereza Cristina (Agricultura) fez o movimento oposto: transferiu suas atividades por dois dias nesta semana para o Sul, para ouvir as demandas do setor e tenta tranquilizar produtores quanto às providências adotadas diante da crise ambiental.

Representantes do agro ouvidos pelo BRP e que participam da organização da feira dizem que Bolsonaro não foi porque “não tem nada para anunciar”. “Talvez uma mistura de problemas ambientais e internacionais que precisam de respostas, misturado com a falta de anúncios a fazer”, diagnosticou outro.

Assine o BR Político para ter acesso a produtos e informações exclusivos. Clique neste link para se tornar um assinante.