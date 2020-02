Bolsonaro, mais uma vez, tenta culpar a imprensa

Equipe BR Político

Como é de praxe, na manhã desta segunda-feira, 10, o presidente Jair Bolsonaro tentou, mais uma vez, atribuir à imprensa a responsabilidade por outra de suas falas polêmicas. Desta vez, o incômodo era por causa da repercussão negativa de um comentário feito na semana passada, sobre portadores de HIV.

“Tenho coisas para compartilhar com vocês mas será deturpado. Então eu lamento, mas não vou conversar com vocês. O dia em que vocês, com todo respeito, transmitirem a verdade, vou conversar meia hora com vocês. Os problemas dos mais variados possível, dá para resolver, gostaria compartilhar com vocês, repito, não o faço, por quê? Ao haver deturpação, a solução ficará mais difícil para resolver. Então lamento”, disse o presidente, que saiu do Palácio da Alvorada sem dar entrevistas.

O presidente tenta acusar a imprensa de ter alterado a frase. Na última quarta-feira, 5, o presidente afirmou que quem possui a doença representa “despesa para todo o Brasil”. Como você leu no BRP, diversas entidades que lutam contra a Aids se manifestaram contra o presidente por conta da afirmação.