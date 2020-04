Bolsonaro manda recado a Moro

O presidente Jair Bolsonaro acaba de usar o Twitter para deixar claro que é de responsabilidade dele a indicação de nome para ocupar o cargo de diretor da PF. A mensagem é um claro recado ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, sobre quem tem mais poder.

“Lei 13.047/2014. ‘Art. 2º-C. O cargo de Diretor-Geral, NOMEADO PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA, é privativo de delegado de Polícia Federal integrante da classe especial'”, escreveu o presidente. Junto ao texto, Bolsonaro também publicou uma foto do trecho do Diário Oficial da União desta sexta-feira, 24, em que mostra a exoneração de Maurício Valeixo do cargo de comandante da PF.

A saída de Valeixo contraria a vontade de Moro, que pode deixar cargo ainda nesta sexta. Logo mais, às 11h, o ex-juiz fará um pronunciamento em que deve dizer se permanece ou abandona o governo.