Bolsonaro minimiza pedido de impeachment de cristãos: ‘Não são nem 1%’

Em sua transmissão nas redes sociais desta quinta-feira, 28, Jair Bolsonaro falou um pouco sobre o pedido de impeachment impetrado por lideranças cristãs nesta semana. O presidente, que é católico, mas conta com o apoio de lideranças evangélicas conservadoras, minimizou a questão. Disse que as lideranças que pediram o impeachment, que inclui representantes da Comissão Brasileira Justiça e Paz da Conferência Nacional de Bispos do Brasil (CNBB) e a Aliança de Batistas do Brasil, não representa 1% dos evangélicos.

“Não há nenhum movimento coordenado de evangélicos querendo o impeachment”, disse. “São todos aqueles grupos religiosos de esquerda. Não vejo na mídia o nome deles. Nós temos muitas lideranças evangélicas conhecidas por todo mundo. Essas pessoas não estão nesta ação aqui, que querem o impeachment do presidente”, completou.