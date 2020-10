Bolsonaro mistura Che Guevera, Foro de São Paulo e Eliminatórias da Copa

Jair Bolsonaro parece inspirado nessa sexta-feira, 9. Para falar do jogo da seleção brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, o presidente fez uma salada. Lembrou, nesta mesma data, Che Guevera foi assassinado. E que foi justamente na Bolívia, adversário do jogo desta noite. “9 de outubro. Morria na Bolívia o facínora comunista Che Guevara, cujo legado só inspira marginais, drogados e a escória da esquerda. Com seu fim, o comunismo perdia força na América Latina, mas voltaria via Foro de SP, o qual seguimos combatendo”, disse o presidente.

– 9 de outubro – Morria na Bolívia o facínora comunista Che Guevara, cujo legado só inspira marginais, drogados e a escória da esquerda. Com seu fim, o comunismo perdia força na América Latina, mas voltaria via Foro de SP, o qual seguimos combatendo. – Hoje tem Brasil x Bolívia pic.twitter.com/is2FKUXoYj — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) October 9, 2020